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10 октября 2020, суббота, 15:01 52
Политика 2020-10-10T16:15:02+03:00
Українські Новини
И.о. главы САП Грищук не жил бы на госдаче, как Венедиктова

И.о. главы САП Грищук не жил бы на госдаче, как Венедиктова

Константин Долгий
Пуща-Водица, Госдача, Максим Грищук, Пуща Водица, Ирина Венедиктова, И.о главы САП
Максим Грищук. Фото: centernews.com.ua
Максим Грищук. Фото: centernews.com.ua

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявляет, что не переезжал бы на государственную дачу для проживания, как поступила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я бы не жил на такой даче. Мне больше нравятся небольшие загородные дома, которых вокруг Киева тысячи или десятки тысяч", — сказал он.

Грищук отметил, что, возможно, в случае Венедиктовой имели место вопросы ее безопасности.

"Возможно, там были какие-то вопросы в части безопасности, мне это неизвестно", — отметил и.о. главы САП.

Как сообщали Українськi Новини, договор "Пущи-Водицы" с Венедиктовой о предоставлении в ее пользование государственной резиденцией площадью 675 кв. м по ул. Вышгородской, 150 заканчивается 11 октября.

Ранее Венедиктова заявила, что вынуждена была переехать на госдачу из соображений безопасности, однако заверила, что из-за общественного резонанса съедет оттуда через несколько дней.

Кроме того, руководство комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами отказалось объяснить, почему Венедиктова арендовала госрезиденцию по заниженной в 2,5 раза цене.

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