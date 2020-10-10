И.о. главы САП Грищук не жил бы на госдаче, как Венедиктова

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявляет, что не переезжал бы на государственную дачу для проживания, как поступила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам. "Я бы не жил на такой даче. Мне больше нравятся небольшие загородные дома, которых вокруг Киева тысячи или десятки тысяч", — сказал он. Грищук отметил, что, возможно, в случае Венедиктовой имели место вопросы ее безопасности. "Возможно, там были какие-то вопросы в части безопасности, мне это неизвестно", — отметил и.о. главы САП. Как сообщали Українськi Новини, договор "Пущи-Водицы" с Венедиктовой о предоставлении в ее пользование государственной резиденцией площадью 675 кв. м по ул. Вышгородской, 150 заканчивается 11 октября. Ранее Венедиктова заявила, что вынуждена была переехать на госдачу из соображений безопасности, однако заверила, что из-за общественного резонанса съедет оттуда через несколько дней. Кроме того, руководство комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами отказалось объяснить, почему Венедиктова арендовала госрезиденцию по заниженной в 2,5 раза цене.