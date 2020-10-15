Защита потерпевших по делу тещи Притулы сомневается в завершении судебного процесса до 2021

Защита Анжелы Печенизкой и ее сына, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, которое совершила теща кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилия Сопельник, сомневается, что судебный процесс будет завершен в текущем году.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат потерпевших Юрий Сухов.

По его словам, заседание по делу должно было состояться 15 октября, однако из-за болезни судьи оно перенесено на 16 ноября на 16:00.

Он сообщил, что на следующем заседании прокурор будет оглашать обвинительный акт, а защита потерпевших заявит гражданский иск к Сопельник.

При этом адвокат сомневается, что до конца года суд закончит судебный процесс, если заседания будут назначать один раз в месяц. Вместе с тем защитник считает, что дело само по себе несложное.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году 59-летняя Лилия Сопельник совершила ДТП, в результате которого пострадали женщина и маленький ребенок. Оба пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что пострадавшая в ДТП с тещей Притулы перенесла за все время 8 операций, несколько из которых делались за один раз.

Кроме того, пострадавшая выразила надежду, что суд выберет справедливое наказание для Сопельник.

15 октября в Дарницком районном суде было назначено рассмотрение по существу дела по обвинению тещи Притулы в совершении ДТП.

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