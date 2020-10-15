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15 жовтня 2020, четвер, 22:37 5
Судова влада 2020-10-15T23:02:12+03:00
Українські Новини
Захист потерпілих у справі тещі Притули сумнівається в завершенні судового процесу до 2021

Захист потерпілих у справі тещі Притули сумнівається в завершенні судового процесу до 2021

Константин Долгий
ДТП, Лілія Сопельник, Анжела Печенізька, Теща Притули, ДТП з тещею Притули, суд над тещею Притули
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник / Facebook
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник / Facebook

Захист постраждалих у ДТП з тещею Притули Анжели Печенізької та її сина сумнівається, що судовий процес буде завершений в поточному році.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілих Юрій Сухов.

За його словами, засідання у справі мало відбутися 15 жовтня, однак через хворобу судді його перенесено на 16 листопада на 16:00.

Він повідомив, що на наступному засіданні прокурор буде оголошувати обвинувальний акт, а захист потерпілих заявить цивільний позов до Сопельник.

При цьому адвокат сумнівається, що до кінця року суд закінчить судовий процес, якщо засідання будуть призначати один раз на місяць. Разом з тим захисник вважає, що справа сама по собі нескладна.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ оприлюднили скандальні подробиці жахливої ДТП, коли мати й дитина опинилися під колесами джипа, за кермом якого перебувала Лілія Сопельник - теща шоумена Сергія Притули.

Також в інтерв'ю Українським Новинам Анжела Печенізка розповіла, що перенесла 8 операцій, а також сподівається, що суд винесе обвинуваченій справедливе покарання.

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