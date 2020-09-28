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28 сентября 2020, понедельник, 18:04 1366
Общество 2020-09-28T18:30:02+03:00
Українські Новини
Использует аварию в политических целях: пострадавшая в ДТП с Сопельник обвинила Сергея Притулу во лжи

Использует аварию в политических целях: пострадавшая в ДТП с Сопельник обвинила Сергея Притулу во лжи

Валерия Драгомирова
Сергей Притула, Лилия Сопельник, теща Притулы, Анжела Печенизкая
Сергей Притула. Фото: goloszmin.org
Сергей Притула. Фото: goloszmin.org

Анжела Печенизкая, которая пострадала от ДТП с участием тещи кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилии Сопельник, обвиняет Притулу во вранье касательно якобы ее отказа от помощи и использовании им аварии в политических целях.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Мне очень не нравится поведение как адвоката, так и зятя Лилии Сопельник Сергея Притулы, потому что он везде сейчас начинает заявлять о том, что мы отказывались от помощи, что мы все встречи отклоняли, то есть, что мы шли в игнор. Хочу сказать, что человек просто бессовестно врет. Я, конечно, понимаю, что он сейчас борется за мэрскую табуретку, но не стоит врать там, где вообще-то была беда и беда большая", - сказала потерпевшая.

Она добавила, что у Сопельник и ее родственников была возможность помочь потерпевшим, но они ею не воспользовались.

"Если бы они хотели помочь - у них была для этого возможность. И адвокаты мои были готовы говорить, и счет был открыт - пожалуйста, никто не скрывал, хотите - помогайте. Но за все это время ни Лилия Сопельник ко мне в реанимацию не пришла и с врачами не говорила, как мое состояние, ни сама семья Притулы, хотя они рассказывают, как они нам помогают", - добавила Печенизкая.

Потерпевшая также обвинила Притулу в использовании ДТП в своих политических целях как кандидата в мэры столицы.

"Вот это вранье...он обвиняет кого-то в политических целях, хотя сам эту аварию и использует в политических целях. Как говорится, негативная реклама - тоже реклама", - подчеркнула она.

Как сообщали Українськi Новини, пострадавшая по делу тещи Притулы заявляет, что ей уже год не выплачивают помощь.

Дарницкий районный суд Киева назначил на 15 октября рассмотрение по существу дела по обвинению тещи кандидата в мэры Киева, телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник в совершении дорожно-транспортного происшествия.

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