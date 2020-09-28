Пострадавшая по делу тещи Притулы надеется на справедливое наказание для Сопельник

Анжела Печенизкая, которая пострадала от ДТП с участием тещи кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилии Сопельник, надеется, что суд вынесет обвиняемой справедливое наказание, в то время как суд рассмотрит дело тещи Притулы 15 октября

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Я бы хотела справедливого наказания, но мы же взрослые люди и понимаем, что в нашей стране для народа одно наказание, а для небожителей – другое. Там закон становится мягким", – сказала потерпевшая.

При этом она выразила сомнение в том, что наказание будет достаточным для Сопельник.

"Судя по тому, что Лилия Сопельник из себя сейчас делает безумно больную женщину, то я очень сомневаюсь в достаточном наказании для нее. Скорее всего, это их такая тактика", – подытожила ожидания потерпевшая.

Она подчеркнула, что за год потратила на свое лечение более 500 тыс. гривен.

Как сообщали Українські новини, потерпевшая в ДТП с тещей Притулы перенесла 8 операций.

Также пострадавшая в ДТП с тещей Притула заявила, что уже ей уже год не выплачивают помощь.

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