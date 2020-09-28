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28 сентября 2020, понедельник, 17:56 141
Судебная власть 2020-09-28T18:00:02+03:00
Українські Новини
Пострадавшая по делу тещи Притулы надеется на справедливое наказание для Сопельник

Пострадавшая по делу тещи Притулы надеется на справедливое наказание для Сопельник

Александр Савич
Сергей Притула, теща Притулы, ДТП с тещей Притулы, Суд над тещей Притулы, Анжела Печенизкая

Анжела Печенизкая, которая пострадала от ДТП с участием тещи кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилии Сопельник, надеется, что суд вынесет обвиняемой справедливое наказание, в то время как суд рассмотрит дело тещи Притулы 15 октября.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Я бы хотела справедливого наказания, но мы же взрослые люди и понимаем, что в нашей стране для народа одно наказание, а для небожителей – другое. Там закон становится мягким", – сказала потерпевшая.

При этом она выразила сомнение в том, что наказание будет достаточным для Сопельник.

"Судя по тому, что Лилия Сопельник из себя сейчас делает безумно больную женщину, то я очень сомневаюсь в достаточном наказании для нее. Скорее всего, это их такая тактика", – подытожила ожидания потерпевшая.

Она подчеркнула, что за год потратила на свое лечение более 500 тыс. гривен.

Как сообщали Українські новини, потерпевшая в ДТП с тещей Притулы перенесла 8 операций.

Также пострадавшая в ДТП с тещей Притула заявила, что уже ей уже год не выплачивают помощь.

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