Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты. Как с его помощью будут начислять пенсию

На следующий год в Украине запланировано сразу несколько этапов повышения пенсии. Пока же Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за август 2020 года, который будет применяться при назначении пенсий.

Об этом в Facebook сообщает "Пенисонный курьер".

"Этот показатель на одно застрахованное лицо составляет 9608 гривен 67 копеек. Его применяют для определения коэффициента заработной платы за август 2020 при назначении пенсий согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украине требования по стажу будут расти ежегодно до 2027 года, когда только половина украинцев смогут выйти на пенсию в 60 лет.

При этом у украинцев могут висчитать половину пенсии в некоторых случаях, предусмотренных законодательством.

Кроме того, новый проект госбюджета на 2021 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 6500 гривен, а пенсии украинцам повысят трижды.

Украинцам дали советы, как сделать так, чтобы получать в старости максимальную пенсию. Ее размер может достигать 17 тысяч гривен.

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