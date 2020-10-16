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  • Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати. Як з його допомогою будуть нараховувати пенсію
16 жовтня 2020, пʼятниця, 05:05 23
Економіка 2020-10-16T12:45:06+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати. Як з його допомогою будуть нараховувати пенсію

Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати. Як з його допомогою будуть нараховувати пенсію

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсіонери, середня зарплата, Пенсійний фонд, пенсія, Пенсійний фонд України, середній показник зарплати
Пенсія. Фото: Pixabay
Пенсія. Фото: Pixabay

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за серпень 2020 року, який буде застосовуватися при призначенні пенсій у той час, як на наступний рік в Україні заплановано відразу кілька етапів підвищення пенсії.

Про це в Facebook повідомляє "Пенісонний кур'єр".

"Цей показник на одну застраховану особу становить 9608 гривень 67 копійок. Його застосовують для визначення коефіцієнта заробітної плати за серпень 2020 при призначенні пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні вимоги щодо стажу будуть зростати щорічно до 2027 року, коли тільки половина українців зможуть вийти на пенсію в 60 років. Так, вимоги щодо стажу зростають щорічно, поки у 2027-му не становитимуть 35 років.

Крім того, пенсійні виплати можуть бути зменшені на 50% в деяких передбачених законодавством випадках.

Також новий проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає перерахунок пенсій українцям тричі.

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