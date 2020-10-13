Половина украинцев могут остаться без пенсий. Каких требований к стажу стоит ожидать к 2027

В Украине требования по стажу будут расти ежегодно до 2027 года, когда только половина украинцев смогут выйти на пенсию в 60 лет. Об этом пишет Обозреватель.

Так, требования по стажу растут ежегодно, пока в 2027-м не составят 35 лет. Так, если 60 лет вам исполнится в 2027-м или позже, нужно к этому моменту уже иметь максимальный стаж, если в 2026-и – 34 года и так далее. На данный момент минимальный стаж для пенсии в 60 лет составляет 28 лет.

Как рассчитать свой стаж и выход на пенсию. Фото: Обозреватель

Всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. И демографическая ситуация здесь ни при чем. Коронавирус, кризис, увеличение количества физлиц-предпринимателей и смягчение штрафов.

Но есть и демографические проблемы. Согласно данным ООН (цифры озвучены в пояснительной записке к законопроекту о запуске накопительной пенсионной системы):

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить почти исключительно за счет населения трудоспособного возраста.

При условии сохранения текущих показателей рождаемости, смертности и миграции ООН прогнозирует уменьшение численности населения Украины к 2050-му на 28%, а доля лиц в возрасте 60 лет и старше возрастет до 32%.

Населения сократится на 18%, а уровень старения возрастет до 34%. Соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста возрастет почти вдвое.

Как сообщали Українські Новини, в Украине снова урезали субсидии еще на 2,16 млрд гривен.

Также в Украине дефицит Пенсионного фонда может достигнуть рекордного уровня к 2021-му году.

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