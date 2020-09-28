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28 сентября 2020, понедельник, 05:20 1449 Инфографика
Финансы 2020-09-28T05:20:01+03:00
Українські Новини
В Украине пройдет масштабное повышение пенсий: в Минсоце рассказали, когда, кому и сколько будут платить

В Украине пройдет масштабное повышение пенсий: в Минсоце рассказали, когда, кому и сколько будут платить

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсия, Минсоцполитики, Повышение пенсий, индексация пенсий, выплата пенсий, пенсии в Украине, Марина Лазебная, Пересчет пенсий
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как в Украине в 2021 году повысят пенсии для некоторых категорий украинцев, увеличение выплат будут происходить в несколько этапов. Запланировано повышение пенсий в декабре 2020 года и в 2021 году.

Как рассказала в эфире "Украинского радио" министр социальной политики Марина Лазебная, Кабинет министров одобрил повышение пенсий в 2021 году, а в министерстве разработали специальный "календарь повышения пенсий".

Так, следующее повышение запланировано на 1 декабря 2020 года  - это уже третье в этом году повышение социальных стандартов и прожиточного минимума для всех категорий населения. Это повышение автоматически потянет повышение пенсий для 3 миллионов человек.

В то же время, в 2021 году согласно этому календарю, в первом полугодии украинские пенсионеры могут ожидать повышение выплат в два этапа:

  • С 1 января 2021 года - минимальная пенсия увеличится с 2100 гривен до 2400 гривен
  • С 1 марта 2021 года – ежегодная индексация пенсия

"С января минимальная пенсия повысится с 2100 до 2400 гривен. Март – в марте мы делаем индексацию. Параметры индексации будут определять в феврале", - уточнила Лазебная.

В то же время, министр соцполитики также ожидает, что правительственная пенсионная программа будет учтена в государственном бюджете. По словам министра, это необходимо, так как Пенсионный фонд будет поддерживаться именно за счет бюджета.

Кроме того, согласно инфографики Минсоца, в апреле должен состояться автоматический пересчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа работы.

В июле состоится повышение пенсий с 2400 до 2600 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и больше (40% от увеличенной минималки с 6500 грн).

При достижении 80 лет увеличение ежемесячной доплаты к пенсии до 500 грн и минимальной пенсионной выплаты 2600 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и больше; а одиноким пенсионерам этого возраста – 3342 грн.

Также в июле должно состояться повышение прожиточного минимума с 1769 до 1854 грн, которое также приведет к увеличению надбавок и повышению пенсий.

Будет увеличена ежемесячная помощь по уходу за одинокими пенсионерами старше 80 лет, нуждающимися в уходе со стороны, до 742 грн.

В декабре планируется повышение ПМ с 1854 до 1934 грн, которое также приведет к увеличению надбавок и повышений пенсий.

Этапы повышения пенсий в 2021 году.Этапы повышения пенсий в 2021 году.

Как сообщали Українські Новини, у украинцев могут висчитать половину пенсии в некоторых случаях, предусмотренных законодательством. 


Кроме того, новый проект госбюджета на 2021 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 6500 гривен, а пенсии украинцам повысят трижды.

Тем временем, украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: как можно получить выплаты.

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