подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
10 октября 2020, суббота, 05:30 324 Инфографика
Финансы 2020-10-10T07:30:03+03:00
Українські Новини
Украинцы могут получать пенсию в 17 тысяч: как заработать максимальные выплаты

Украинцы могут получать пенсию в 17 тысяч: как заработать максимальные выплаты

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Пенсия, Страховой стаж, начисление пенсий, Выплаты пенсионерам
Пенсионная реформа. Фото:forbes.net.ua
Пенсионная реформа. Фото:forbes.net.ua

В то время как часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно, максимальный размер пенсии в Украине составляет не больше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это около 17 тыс. грн. Чтобы получить такую пенсию, зарплата должна быть почти в 4,8 раз больше средней.

Как пишет "Обозреватель", максимальную пенсию может получить украинец с 35 годами стажа и "белой" зарплатой в размере около 53 тысяч гривен.

Отметим, украинцы могут повлиять только на два показателя при подсчете пенсий – стаж и размер зарплаты. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Для начала – работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

Кстати, работодатель обязан оформить вас по трудовому договору и легально выплачивать вам заработную плату. Даже если на вашем месте работы большинство сотрудников трудятся "в тени" или по договорам подряда, обязательно нужно обратиться к руководству с просьбой узаконить ваши отношения согласно Трудовому кодексу. Если это не сработает, стоит задуматься об увольнении.

Юрист Александр Плахотник напоминает: те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию. Они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.

Когда украинцы могут выйти на пенсию.Когда украинцы могут выйти на пенсию.

Напомним, в Минсоцполитики показали календарь повышения пенсий в 2021: на сколько вырастут выплаты.

Также украинцы могут получать иностранные пенсии: в Пенсионном фонде рассказали, кому "светят" выплаты.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионеры Пенсионный фонд Пенсия Страховой стаж начисление пенсий Выплаты пенсионерам

Какие новшества ждут пенсионеров в 2021: в Минсоцп...
ПФУ направил еще 5,4 млрд гривен на финансирование...
Планка страхового стажа постепенно поднимается. Ка...
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кт...
Киев переходит в "оранжевую" зону карантина, Сумы - в "красную": Украина обновила зоны карантина
Минздрав обновил список стран "красной зоны" по распространению COVID-19
Новости
До конца карантина осталось 22 дня. Какие действуют ослабления 08:20
Партия Порошенко показала построенный за деньги Порошенко театр как пример хаотической застройки и разрушения 06:45
Минсоцполитики предлагает не отдавать наследство тем, кто не заботится о своих пожилых родственниках 06:30
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
После незначительных колебаний курс гривны укрепился в конце недели 05:45
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
больше новостей
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока 21:12
Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей 10:24
больше новостей
Общая готовность к отопительному сезону 2020/2021 превышает 95%, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok