Украинцы могут получать пенсию в 17 тысяч: как заработать максимальные выплаты

В то время как часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно, максимальный размер пенсии в Украине составляет не больше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это около 17 тыс. грн. Чтобы получить такую пенсию, зарплата должна быть почти в 4,8 раз больше средней.

Как пишет "Обозреватель", максимальную пенсию может получить украинец с 35 годами стажа и "белой" зарплатой в размере около 53 тысяч гривен.

Отметим, украинцы могут повлиять только на два показателя при подсчете пенсий – стаж и размер зарплаты. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Для начала – работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

Кстати, работодатель обязан оформить вас по трудовому договору и легально выплачивать вам заработную плату. Даже если на вашем месте работы большинство сотрудников трудятся "в тени" или по договорам подряда, обязательно нужно обратиться к руководству с просьбой узаконить ваши отношения согласно Трудовому кодексу. Если это не сработает, стоит задуматься об увольнении.

Юрист Александр Плахотник напоминает: те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию. Они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.

Когда украинцы могут выйти на пенсию.

Напомним, в Минсоцполитики показали календарь повышения пенсий в 2021: на сколько вырастут выплаты.

Также украинцы могут получать иностранные пенсии: в Пенсионном фонде рассказали, кому "светят" выплаты.

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