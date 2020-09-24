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24 сентября 2020, четверг, 05:20 13443 Инфографика
Финансы 2020-09-24T05:20:01+03:00
Українські Новини
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины

У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины

Надежда Комендантова
Пенсонеры, Пенсии, ПФУ, Пенсия, назначение пенсии, Выплаты пенсионерам
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как новый проект госбюджета на 2021 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 6500 гривен, а пенсии украинцам повысят трижды, в некоторых случаях, предусмотренных законодательством, пенсионные выплаты могут быть уменьшены на 50%.

Об этом сообщает официальное издание ПФУ "Пенсионный курьер" у себя на странице в Facebook.

В частности, в редакцию издания обратился пенсионер с вопросом, в каких случаях из пенсии могут отчислять 50% от общей суммы.

Согласно предоставленному разъяснению ПФУ, отчисления из пенсии осуществляются в установленном законом порядке на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных предприсаний нотариусов и других решений и постановлений.

В частности, сообщается, что в соответствии со статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с пенсии может быть удержано не более 50% от ее размера на содержание членов семьи (алименты), на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью пострадавшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Из всех других видов взысканий может быть удержано не более 20% от пенсии.

Пенсии в Украине.Средние пенсии в Украине по категориям / Инфографика 24 канала

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Тем временем, пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне.

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