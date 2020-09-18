Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021

Новый проект госбюджета на 2021 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 6500 гривен, а пенсии украинцам пересчитают трижды.

Об этом пишет Obozrevatel.



Согласно проекту бюджета, минималку повысят до 6000 гривен в январе и до 6500 гривен в июле. Следом вырастут и расходы на заработные платы бюджетников. К примеру, расходы на образование повысят на 28%, и большая часть этой суммы уйдет именно на фонд оплаты труда.

На 30% вырастут оклады в единой тарифной сетке с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

Минимальную пенсию постепенно повысят с 1769 до 2100 гривен.

Минимальные пенсии:

с 1 января – 1769 гривен;

с 1 июля – 1854 гривен;

с 1 декабря – 1934 гривен.

Максимальные пенсии:

с 1 января – 17 690 гривен;

с 1 июля – 18 540 гривен;

с 1 декабря – 19 340 гривен.

Кроме того, все пенсионеры старше 75 лет смогут получать дополнительно до 400 гривен. С 2020 года такое же правило начало действовать для украинцев возрастом от 80 лет. Кстати, доплаты для таких украинцев продолжаться и в этом году (по 500 гривен), но при условии, что их выплата не выше средней зарплаты.

Также с 2020 года начали индексировать выплаты ежегодно 1 марта. Индексация будет происходить как минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.



Напомним, ранее советник Зеленского рассказал, что будет с пенсиями в 2021.



Кроме того, какую пенсию будут платить по инвалидности с 1 декабря.

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