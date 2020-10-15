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15 октября 2020, четверг, 21:41 1404
Общество 2020-10-15T22:45:01+03:00
Українські Новини
Каникулы для тернопольских школьников начнутся 21 октября

Каникулы для тернопольских школьников начнутся 21 октября

Кира Молчанова
Школа, Тернополь, Карантин, Школы, Каникулы
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

В школах Тернополя осенние каникулы пройдут с 21 по 26 октября, в отличие от соседней Ивано-Франковской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Тернопольского горсовета Марьяна Зварич.

"Наши школы на каникулах с 21 по 26 октября", - сказала она.

По ее словам, городские школы не уйдут на каникулы с 15 октября.

Она объяснила, что каникулы начнутся с 21 октября поскольку школы учатся по триместрах.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров в связи с увеличением количества заболеваний коронавирусом рекомендует школам установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а университетам - перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Несмотря на рекомендацию Министерства образования и науки и Кабинета Министров начать школьные каникулы с 15 октября, Киев решил не пересматривать дату начала с 21 октября.

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах.

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