подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
15 октября 2020, четверг, 19:38 486
Общество 2020-10-15T20:45:02+03:00
Українські Новини
Школьников Ивано-Франковска отпустят на осенние каникулы 23 октября

Школьников Ивано-Франковска отпустят на осенние каникулы 23 октября

Кира Молчанова
Школа, Каникулы, Ивано-Франковская область, Коронавирус
Школа, карантин, коронавирус. Фото: Pixabay
Школа, карантин, коронавирус. Фото: Pixabay

В школах Ивано-Франковска осенние каникулы пройдут с 23 по 27 октября, в отличие от Львова, где дистанционное обучение в школах начнется уже 19 октября.

Об этом местному радио "Западный полюс" сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передают Українські Новини.

"Мы приняли решение на уровне областной госадминистрации, на уровне города: мы учимся, пока мы можем. Но с 23 по 27 октября дети будут на каникулах, ведь в воскресенье, 25 октября, выборы. Как будет дальше - время покажет", - сказал Марцинкив.

Также мэр отметил, что такое решение обусловлено тем, что Ивано-Франковск 3 недели находился в "красной зоне" и стационарного обучения не было.

По мнению Марцинкива, дети будут дистанционно учиться до конца года.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров в связи с увеличением количества заболеваний коронавирусом рекомендует школам установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а университетам - перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах.

Кроме того, количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине снова перешагнуло отметку в 5 000.

Больше новостей о: Школа Каникулы Ивано-Франковская область Коронавирус

Во Львовской области школы уходят на каникулы, а В...
Меньше чем за год из киевских больниц уволились 7 ...
Киев решил не переносить дату начала каникул: когд...
25 кандидатов в депутаты местных советов в Ивано-Ф...
Зеленский назвал второй вопрос своего опроса 25 октября
Киев остается в "оранжевой" карантинной зоне. Семь областных центров попадают в "красную"
Новости
Пока мы не изменим подходы, ничего не поменяется, - Буймистер об удешевлении присоединения к сетям 20:32
Львов решил начать отопительный сезон 16 октября 20:10
В сентябре глава Министерства здравоохранения Степанов получил 76 тыс. гривен 20:10
Приговор Януковичу подтвердил судья, пишущий стихи о жене Порошенко и восхищающийся Турчиновым 20:10
ГБР засекретило результаты обысков в комплексе отдыха "Пуща-Водица" 20:09
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
С сегодняшнего дня школам в Украине рекомендовано начать каникулы 10:41
В Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского 20:17
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
больше новостей
Конституция запрещает референдум по налогам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok