Школьников Ивано-Франковска отпустят на осенние каникулы 23 октября

В школах Ивано-Франковска осенние каникулы пройдут с 23 по 27 октября, в отличие от Львова, где дистанционное обучение в школах начнется уже 19 октября.

Об этом местному радио "Западный полюс" сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передают Українські Новини.

"Мы приняли решение на уровне областной госадминистрации, на уровне города: мы учимся, пока мы можем. Но с 23 по 27 октября дети будут на каникулах, ведь в воскресенье, 25 октября, выборы. Как будет дальше - время покажет", - сказал Марцинкив.

Также мэр отметил, что такое решение обусловлено тем, что Ивано-Франковск 3 недели находился в "красной зоне" и стационарного обучения не было.

По мнению Марцинкива, дети будут дистанционно учиться до конца года.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров в связи с увеличением количества заболеваний коронавирусом рекомендует школам установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а университетам - перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах.

Кроме того, количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине снова перешагнуло отметку в 5 000.

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