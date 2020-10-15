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  • В одной из поврежденных квартир дома на Позняках спасатели обнаружили взрывчатку и арсенал оружия
15 октября 2020, четверг, 18:27 411
Общество 2020-10-15T20:00:03+03:00
Українські Новини
В одной из поврежденных квартир дома на Позняках спасатели обнаружили взрывчатку и арсенал оружия

В одной из поврежденных квартир дома на Позняках спасатели обнаружили взрывчатку и арсенал оружия

Константин Долгий
Киев, Оружие, КГГА, Киевская область, Взрывчатка, Боеприпасы, Взрыв в Киеве, Позняки, взрыв на Позняках
Оружие и боеприпасы, найденные в доме на Позняках. Фото: КГГА
Оружие и боеприпасы, найденные в доме на Позняках. Фото: КГГА

В то время как в Киеве в середине сентября начались подготовительные работы к демонтажу многоквартирного дома, где в июне произошел взрыв, в ходе поиска и возврата вещей пострадавших спасатели нашли огнестрельное оружие и взрывчатку.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что во время сбора личных вещей в одной из квартир пострадавших жильцов был обнаружен арсенал огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, предмет, внешне похожий на гранату РГД-5, и емкости с, предположительно, взрывчатыми веществами.

В пресс-службе КГГА не уточнили, в какой именно квартире выявили оружие и боеприпасы. Однако исходя из предыдущего сообщения администрации, сегодня спасатели работали в квартирах с 4 по 1 этажи.

Отмечается, что данной находкой занялись сотрудники полиции. Было открыто криминальное производство, а владелец квартиры был задержан.

Как сообщали Українські Новини, 21 июня в Дарницком районе в многоквартирном доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли пять жителей дома, кроме того были разрушены несколько квартир на четырех этажах дома.

Также сообщалось, что власти столицы выделили 20 млн грн пострадавшим в результате взрыва дома на Позняках.

Кроме того, стало известно, что спасатели начали укреплять конструкцию поврежденного дома лишь спустя три месяца после взрыва.

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