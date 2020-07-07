Киев выделил 20 млн гривен пострадавшим от взрыва в многоэтажном доме на Позняках

Киевский совет выделил 20 млн гривен пострадавшим от взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе, во время которого погибли 5 человек, 16 квартир разрушено и 40 повреждено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета, передают Українськi Новини.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты выделили средства для выплаты единоразовой адресной материальной помощи пострадавшим в результате разрушения дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева. Деньги предусмотрены для проведения ремонтных работ, приобретения мебели и необходимой бытовой техники. В общем это 20 млн гривен", – написано в нем.

Для проведения ремонтных работ предусматриваются средства в расчете 2925 гривен за квадратный метр, чтобы приобрести минимально необходимую мебель для двухкомнатной квартиры Киевсовет заложил сумму в 124 тыс. гривен, 140 тыс. гривен для трехкомнатной.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тыс. гривен – получили уже 30 пострадавших и в ближайшие дни выплаты получат все.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июля Кличко заявил, что Киев намерен выделить 50-100 тыс. гривен помощи пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе до 2 июля.

Также Владимир Зеленский передал ключи от 12 новых квартир пострадавшим от взрыва многоэтажке на Позняках.