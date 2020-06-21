В киевской многоэтажке случился взрыв газа, повреждено много квартир

Взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме по адресу ул. Григоренко, 41 в Киеве.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением 4,5,6,7 этажей", - говорится в сообщении.

В тоже время на выложенном в сообщении фото видно, что дом 10-этажный, поэтому указания этажей в сообщении, скорее всего, не точны.

На фото видно, что разрушены также перекрытия как минимум восьмого этажа тоже.

На месте работают сотрудники ГосЧС (46 человек личного состава и 9 единиц техники) и Нацполиции.

ГосЧС не сообщает другие подробности, в том числе о пострадавших при взрыве.

Взрыв в многоэтажке. Фото: Facebook/Sergey Koshman

Взрыв в Киеве. Фото: ГосЧС





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