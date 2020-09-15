В пятницу начнутся подготовительные работы перед демонтажем дома на Позняках, в котором в июне произошел взрыв

Готовить дом на Позняках к демонтажу начнут в пятницу, 18 сентября. Фото: МВД

Готовить дом на Позняках к демонтажу начнут в пятницу, 18 сентября. Фото: МВД

В эту пятницу, 18 сентября, в Киеве начнут подготовительные работы по укреплению поврежденных конструкций дома на Позняках, который был частично разрушен в результате взрыва в июне этого года.

Подготовительные работы будут длиться 2 недели.

После этих работ дом будет полностью демонтирован.

"Согласно планам проектировщиков, подготовительные работы займут две недели. После этого приступим к установке крепления, которое будет сдерживать конструкции здания для безопасного демонтажа. Для этого у пострадавшего дома нужно установить ограждение, а также вагончики для строителей, оборудовать место для техники, которая будет задействована в работе. Все это входит в перечень подготовительных работ.

Для нас самое важное – это установка самого крепления. Чтобы ничего не отвалилось и не упало, а все запланированные работы прошли благополучно", – говорят в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

После того, как дом укрепят, жители пострадавших квартир смогут забрать из них свои вещи, которые будут выносить из дома спасатели.

Как сообщали Українські новини, Киевский совет выделил 20 млн гривен пострадавшим от взрыва в многоэтажном доме на Позняках.

Также в МВД назвали основную версию причины взрыва в доме на Позняках.

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