Взорвавшийся дом на Позняках начали укреплять спустя 3 месяца после взрыва

Начались подготовительные работы к процессу укрепления дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в котором 21 июня 2020 года произошел взрыв. Об этом сообщили в КГГА.

Представители Научно-исследовательского института строительных конструкций, вместе со спасателями КАРС "Киевская служба спасения" и ГосЧС, осмотрели аварийный шестой подъезд с помощью коленчатого подъемника.

"За неделю здание должны очистить от остатков мусора, после чего начнется процесс укрепления. Внутри образованного провала в доме установят элементы крепления для поддержки аварийных панелей", - сообщили в КГГА.

В Управлении по вопросам гражданской защиты объяснили, что после того, как поврежденный взрывом дом будет укреплен, жители смогут попасть в здание, чтобы вынести личные вещи. Когда они заберут свое имущество, начнется процесс демонтажа дома.

Как сообщали Українські новини, Киевский совет выделил 20 млн гривен пострадавшим от взрыва в многоэтажном доме на Позняках.

Также в МВД назвали основную версию причины взрыва в доме на Позняках.

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