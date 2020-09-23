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23 сентября 2020, среда, 20:18 949
Общество 2020-09-23T20:18:46+03:00
Українські Новини
Взорвавшийся дом на Позняках начали укреплять спустя 3 месяца после взрыва

Взорвавшийся дом на Позняках начали укреплять спустя 3 месяца после взрыва

Ольга Фандорина
Взрыв, Взрыв в Киеве, взрыв на Позняках, Демонтаж дома
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД

Начались подготовительные работы к процессу укрепления дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в котором 21 июня 2020 года произошел взрыв. Об этом сообщили в КГГА.

Представители Научно-исследовательского института строительных конструкций, вместе со спасателями КАРС "Киевская служба спасения" и ГосЧС, осмотрели аварийный шестой подъезд с помощью коленчатого подъемника.

"За неделю здание должны очистить от остатков мусора, после чего начнется процесс укрепления. Внутри образованного провала в доме установят элементы крепления для поддержки аварийных панелей", - сообщили в КГГА.

В Управлении по вопросам гражданской защиты объяснили, что после того, как поврежденный взрывом дом будет укреплен, жители смогут попасть в здание, чтобы вынести личные вещи. Когда они заберут свое имущество, начнется процесс демонтажа дома.

Как сообщали Українські новини, Киевский совет выделил 20 млн гривен пострадавшим от взрыва в многоэтажном доме на Позняках.

Также в МВД назвали основную версию причины взрыва в доме на Позняках.

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