В одній з пошкоджених квартир будинку на Позняках рятувальники виявили вибухівку і арсенал зброї

В ході пошуку і повернення речей постраждалим рятувальники знайшли вогнепальну зброю і вибухівку у той час, як в Києві в середині вересня почалися підготовчі роботи до демонтажу багатоквартирного будинку, де в червні стався вибух, Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні на офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації. Повідомляється, що під час збору особистих речей в одній з квартир потерпілих мешканців був виявлений арсенал вогнепальної зброї, боєприпаси до неї, предмет, зовні схожий на гранату РГД-5, і місткості з, імовірно, вибуховими речовинами. У пресслужбі КМДА не уточнили, у якій саме квартирі виявили зброю і боєприпаси. Однак виходячи з попереднього повідомлення адміністрації, сьогодні рятувальники працювали у квартирах з 4 по 1 поверхи. Відзначається, що даною знахідкою зайнялися співробітники поліції. Було відкрито кримінальне провадження, а власник квартири був затриманий. Як повідомляли Українські Новини, рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого під завалами багатоповерхового будинку, що вибухнув у Дарницькому районі Києва. Крім того, Київська рада виділила 20 млн гривень постраждалим від вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі. Також у будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1\/5, де 21 червня 2020 року стався вибух, почалися підготовчі роботи до процесу зміцнення.