В одній з пошкоджених квартир будинку на Позняках рятувальники виявили вибухівку і арсенал зброї

Зброя і боєприпаси, знайдені в будинку на Позняках. Фото: КМДА

Зброя і боєприпаси, знайдені в будинку на Позняках. Фото: КМДА

В ході пошуку і повернення речей постраждалим рятувальники знайшли вогнепальну зброю і вибухівку у той час, як в Києві в середині вересня почалися підготовчі роботи до демонтажу багатоквартирного будинку , де в червні стався вибух,

Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні на офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що під час збору особистих речей в одній з квартир потерпілих мешканців був виявлений арсенал вогнепальної зброї, боєприпаси до неї, предмет, зовні схожий на гранату РГД-5, і місткості з, імовірно, вибуховими речовинами.

У пресслужбі КМДА не уточнили, у якій саме квартирі виявили зброю і боєприпаси. Однак виходячи з попереднього повідомлення адміністрації, сьогодні рятувальники працювали у квартирах з 4 по 1 поверхи.

Відзначається, що даною знахідкою зайнялися співробітники поліції. Було відкрито кримінальне провадження, а власник квартири був затриманий.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого під завалами багатоповерхового будинку, що вибухнув у Дарницькому районі Києва.

Крім того, Київська рада виділила 20 млн гривень постраждалим від вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі.

Також у будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня 2020 року стався вибух, почалися підготовчі роботи до процесу зміцнення.

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