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14 октября 2020, среда, 21:30 2301
Транспорт 2020-10-14T21:45:01+03:00
Українські Новини
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября

Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября

Кира Молчанова
Перелеты, Wizz Air, Рейсы, авиарейсы, Отмена рейсов, Компания Wizz Air
Салон самолета. Фото: pixabay
Салон самолета. Фото: pixabay

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) отменила более 20 рейсов из Украины в ноябре.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини. 

Отмечается, что Wizz Air отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря.

Из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург (Австрия), Таллин (Эстония), Ларнаку (Кипр), Ригу (Латвия), Катовице (Польша), Лиссабон (Португалия), Братиславу (Словакия) и частично в Будапешт (Венгрия).

Также из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменены по три-пять направлений.

Как сообщали Українськi Новини, ранее авиакомпания Wizz Air открыла рейсы из Запорожья в Будапешт.

Кроме того, в сентябре Wizz Air открыла рейсы в Пардубице (Чехия) из Львова и Киева.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания Wizz Air может закрыть свою базу в Киеве из-за конфликта с профсоюзом.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила приостановить полеты в Баку из-за ограничений на въезд в Азербайджан, до ноября, а также временно отменила рейсы в Ереван.

Эта же авиакомпания запретила пассажирам на борту пользоваться масками с клапаном.

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