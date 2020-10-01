МАУ приостановила полеты в Баку из-за ограничений на въезд в Азербайджан до ноября

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила приостановить полеты в Баку из-за ограничений на въезд в Азербайджан, до ноября, а также временно отменила рейсы в Ереван.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) вынуждены приостановить начало полетов в Баку. Возобновление полетов отложено до конца октября из-за ограничений на въезд в Азербайджан из-за продления карантинных мер", - сказано в нем.

Отмечается, что правительство Азербайджана объявило эту информацию 30 сентября, выпустив NOTAM (документ, объявляющий об изменении процедур, установлении запрета или ограничения на использование воздушного пространства или эксплуатации аэродромов, и других событиях).

В дальнейшем МАУ будет внимательно следить за эпидемической ситуацией в стране, а также за событиями в Нагорном Карабахе, чтобы не потерять возможность возобновить полеты при соблюдении необходимого уровня безопасности полетов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Азербайджане объявили военное положение.

Ранее Украина запретила авиаперелеты в Нагорный Карабах и пограничные регионы.

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