С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая закрыла свои представительства в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси, решила запретить применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха с 12 октября.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, МАУ решила обновить меры безопасности при перелетах в условиях пандемии коронавируса.

"Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни", - говорится в сообщении.

Также ношение масок будет обязательным для всех пассажиров от 6 лет.

Защитные маски разрешено не использовать при условии, что пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья пассажиру запрещено носить маску.

В таком случае при регистрации или посадке на борт воздушного судна пассажиру необходимо будет обязательно предоставить соответствующую подтверждающую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ ожидает 60 млн долларов убытков по итогам 2020 года.

По состоянию на конец мая из-за существенного снижения объемов деятельности компании пришлось сократить 900 сотрудников.

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