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20 июля 2020, понедельник, 16:59 687
Транспорт 2020-07-20T17:45:02+03:00
Українські Новини
Wizz Air намерена открыть 14 новых рейсов из Украины в Италию

Wizz Air намерена открыть 14 новых рейсов из Украины в Италию

Ирина Николенко
Авиаперелет, Авиасообщение, Wizz Air, Лоукост, пассажирские самолеты, Компания Wizz Air
Лоукостер Wizz Air. Фото: Swot.ba
Лоукостер Wizz Air. Фото: Swot.ba

В то время, как авиакомпания Wizz Air (Венгрия) намерена запустить рейсы из Одессы в ОАЭ с октября, также планирует открыть 14 новых рейсов из Украины в Италию до апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Wizz Air, ведущий лоукост авиаперевозчик Украины, сегодня объявляет о 14 новых маршрутах в/из Украины. С новыми рейсами Wizz Air возвращает итальянские направления в своей украинской сети и предлагает пассажирам возможность комфортно и безопасно путешествовать в Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Катанию и Болонью (Италия) из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья", – сказано в нем.

Так, с 14 августа авиакомпания намерена запустить рейсы из Киева в Венецию и Неаполь с вылетами по понедельникам, средам и пятницам и из Львова в Милан по понедельникам и пятницам.

С 16 августа компания планирует открыть рейсы из Львова в Рим по средам и воскресеньям, с 26 октября - из Харькова в Милан по понедельникам и пятницам, с 27 октября - из Запорожья в Милан по вторникам и субботам.

28 марта 2021 года Wizz Air намерен запустить рейсы из Киева в Рим (ежедневно, кроме понедельника и пятницы) и в Милан (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям).

29 марта планируется запуск рейсов из Одессы в Венецию с вылетом в понедельник и пятницу, из Львова в Верону (в понедельник и пятницу), из Киева в Болонью (в понедельник, среду и пятницу) и в Катанию (в понедельник и пятницу)

С 30 марта по вторникам и субботам запланированы рейсы из Львова в Катанию и из Харькова в Венецию.

Стоимость билетов стартует от 579 гривен.

Отмечается, что с 2008 года авиакомпания перевезла более 11 млн пассажиров в/из украинских аэропортов.

Вместе с анонсированными направлениями, на данный момент Wizz Air предлагает для украинцев 77 маршрутов в 15 стран.

Как сообщали Українськi Новини, венгерский лоукостер Wizz Air открыла вторую базу в Украине с местом расположения в международном аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого.

Также авиакомпания Ryanair открыла рейсы из Львова в итальянские города Болонья, Милан и Рим и планирует открыть в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию с марта 2021 года.

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