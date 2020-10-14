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14 октября 2020, среда, 12:17 105
Силовые структуры 2020-10-14T13:00:03+03:00
Українські Новини
Сейчас в армии служит почти 31 тысяча женщин, — ВСУ

Сейчас в армии служит почти 31 тысяча женщин, — ВСУ

Валерия Драгомирова
Вооруженные силы, ВСУ, женщины в армии, День защитника Украины, Женщины ВСУ
Женщины ВСУ. Фото:mil.gov.ua
Женщины ВСУ. Фото:mil.gov.ua

По состоянию на 13 октября 2020 около 31 тыс. женщин-военнослужащих проходят военную службу в Вооруженных силах Украины. 

Об этом "Громадському радіо" сообщили в Главном управлении персонала Генерального штаба ВСУ.

31 тысяча женщин составляет около 12% от общей численности Вооруженных сил Украины. Из них более 4500 офицеров, около 1300 прапорщиков, около 24 тыс. сержантов, старшин, солдат и более 1 тыс. курсантов.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины сейчас работает более 24 тыс. гражданских женщин. 

Как сообщали Українські Новини, 14 октября отмечается День украинского казачества и День защитника Украины. День защитника украинцы отмечают начиная с 2014 года, с 2015 года этот день является нерабочим.

14 октября еще отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В этот день существует большое количество примет, связанных как с погодой, так и с замужеством.

Кроме того, какие мероприятия проходят в Киеве в этот день

Тем временем в Карпатах 14 октября выпал снег, а температура понизилась до -4 градусов. 

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