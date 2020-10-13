14 октября отмечается Покрова Пресвятой Богородицы. Главные приметы этого дня

14 октября, православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, который с 2014 года совпадает с праздником Дня защитника Украины. Українські Новини рассказывают о приметах, которые связаны с этим днем.

По легенде, именно в этот день войско во главе с Аскольдом взяло в осаду Константинополь. Жители города молились Божией Матери с просьбой о спасении города. Богородица явилась перед ними и укрыла их своим покровом (омофором).

На этот день существует большое количество примет, связанных как с погодой, так и с замужеством.

Именно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы начинается пора осенних свадеб.

Народные приметы:

Какая погода на Покров, такой будет и зима.

Если у вишни листья опадут до 14 октября – зима будет теплая, если же вишня зеленая – зима будет лютая.

Утром ветер с юга, а после обеда с севера – начало зимы будет теплым, но впоследствии похолодние.

Если в этот день снег не покрыл землю – не покроет в ноябре и декабре.

На Покров ветер – весна будет ветреная.

Отлет журавлей до Покрова – на раннюю зиму.

Если на Покров снег – будет много свадеб.

Также незамужние девушки в этот день старались повеселиться, так как верили, что так можно встретить достойного жениха.

Кроме того, считалось, что если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.

Как сообщали Українські новини, 14 октября в Украине – государственный выходной день.

Также ко Дню защитника почти 30 тыс. киевлян получат матпомощь.

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