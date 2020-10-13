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  • 14 октября отмечается Покрова Пресвятой Богородицы. Главные приметы этого дня
13 октября 2020, вторник, 10:13 53
Жизнь 2020-10-13T10:13:01+03:00
Українські Новини
14 октября отмечается Покрова Пресвятой Богородицы. Главные приметы этого дня

14 октября отмечается Покрова Пресвятой Богородицы. Главные приметы этого дня

Александр Савич
Праздники, Праздник, Покрова Пресвятой Богородицы, приметы на праздник
Приметы на Покров Пресвятой Богородицы. Фото: liveinternet.com
Приметы на Покров Пресвятой Богородицы. Фото: liveinternet.com

14 октября, православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, который с 2014 года совпадает с праздником Дня защитника Украины. Українські Новини рассказывают о приметах, которые связаны с этим днем.

По легенде, именно в этот день войско во главе с Аскольдом взяло в осаду Константинополь. Жители города молились Божией Матери с просьбой о спасении города. Богородица явилась перед ними и укрыла их своим покровом (омофором).

На этот день существует большое количество примет, связанных как с погодой, так и с замужеством.

Именно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы начинается пора осенних свадеб.

Народные приметы:

  • Какая погода на Покров, такой будет и зима.
  • Если у вишни листья опадут до 14 октября – зима будет теплая, если же вишня зеленая – зима будет лютая.
  • Утром ветер с юга, а после обеда с севера – начало зимы будет теплым, но впоследствии похолодние.
  • Если в этот день снег не покрыл землю – не покроет в ноябре и декабре.
  • На Покров ветер – весна будет ветреная.
  • Отлет журавлей до Покрова – на раннюю зиму.
  • Если на Покров снег – будет много свадеб.

Также незамужние девушки в этот день старались повеселиться, так как верили, что так можно встретить достойного жениха.

Кроме того, считалось, что если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.

Как сообщали Українські новини, 14 октября в Украине – государственный выходной день.

Также ко Дню защитника почти 30 тыс. киевлян получат матпомощь.

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