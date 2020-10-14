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14 октября 2020, среда, 06:20 256
Lifestyle 2020-10-14T06:20:01+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечается День защитника Украины: красивые поздравления в картинках

Сегодня отмечается День защитника Украины: красивые поздравления в картинках

Валерия Драгомирова
Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества, 14 октября

14 октября в Украине отмечается День защитника Украины и День украинского казачества. В связи с этим у украинцев есть дополнительный выходной посреди недели. В честь этого Українські Новини подготовили праздничные картинки и открытки.

День защитника украинцы отмечают начиная с 2014 года, с 2015 года этот день является нерабочим.

День защитника Украины, День украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterestДень защитника Украины, День украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterest

C Днем защитника Украины. C Днем защитника Украины. Картинка: pinterest

Поздравление с Днем защитника Украины. Картинка: pinterestПоздравление с Днем защитника Украины. Картинка: pinterest

В Украине празднуют День защитника. Картинка: pinterestВ Украине празднуют День защитника. Картинка: pinterest

Поздравление с 14 октября. Картинка: pinterestПоздравление с 14 октября. Картинка: pinterest

C Днем украинского казачества. Картинка: pinterestC Днем украинского казачества. Картинка: pinterest


Как сообщали Українські Новини, 14 октября еще отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В этот день существует большое количество примет, связанных как с погодой, так и с замужеством.

Кроме того, все банки 14 октября будут закрыты

Тем временем ко Дню защитника Украины националисты проведут марш в Киеве и выдвинут требования властям. 

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