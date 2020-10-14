Сегодня отмечается День защитника Украины: красивые поздравления в картинках

14 октября в Украине отмечается День защитника Украины и День украинского казачества. В связи с этим у украинцев есть дополнительный выходной посреди недели. В честь этого Українські Новини подготовили праздничные картинки и открытки.День защитника украинцы отмечают начиная с 2014 года, с 2015 года этот день является нерабочим. День защитника Украины, День украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы. Картинка: pinterest C Днем защитника Украины. Картинка: pinterest Поздравление с Днем защитника Украины. Картинка: pinterest В Украине празднуют День защитника. Картинка: pinterest Поздравление с 14 октября. Картинка: pinterest C Днем украинского казачества. Картинка: pinterest Как сообщали Українські Новини, 14 октября еще отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В этот день существует большое количество примет, связанных как с погодой, так и с замужеством.Кроме того, все банки 14 октября будут закрыты. Тем временем ко Дню защитника Украины националисты проведут марш в Киеве и выдвинут требования властям.