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17 сентября 2019, вторник, 15:02 73
Силовые структуры 2019-09-17T17:15:02+03:00
Українські Новини
Более 23 тыс. женщин пополнили ряды ВСУ за последние 10 лет

Более 23 тыс. женщин пополнили ряды ВСУ за последние 10 лет

Женщины ВСУ. Фото:mil.gov.ua
Женщины ВСУ. Фото:mil.gov.ua

За последние 5 лет в современной Украине появились довольно резкие коррректировки в Вооруженных Силах Украины. После начала военного конфликта на Востоке Украины, в ряды ВСУ присоединились женщины. О статистике прибавления женщин за последние 10 лет сообщает пресс-служба Минобороны.

"Минобороны начало продвигаться в этом направлении достаточно активно и стало едва ли не единственным ведомством, которое полностью взяло на себя выполнение целей партнерства с НАТО именно в гендерных аспектах военной службы", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сейчас в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры.

Кол-во женщин ВСУ. Фото:mil.gov.uaКол-во женщин ВСУ. Фото:mil.gov.ua

 Для сравнения:

  •  в 2018 году в армии проходили службу 24897женщин;
  •  в 2017-м - более 23 000;
  •  в 2008 году -1800.

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9916 женщинам, 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

В то же время в ведомстве отмечают, что во время проведения АТО/ООС погибли 7 женщин-военнослужащих.

Как сообщали Українські Новини, более 3 тыс. украинок дослужились до офицерских званий в ВСУ в 2018 году.

Кроме того, ранее в сети показали, как будет выглядеть женская военная форма ВСУ.

 

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