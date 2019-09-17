Более 23 тыс. женщин пополнили ряды ВСУ за последние 10 лет

За последние 5 лет в современной Украине появились довольно резкие коррректировки в Вооруженных Силах Украины. После начала военного конфликта на Востоке Украины, в ряды ВСУ присоединились женщины. О статистике прибавления женщин за последние 10 лет сообщает пресс-служба Минобороны.\r\n"Минобороны начало продвигаться в этом направлении достаточно активно и стало едва ли не единственным ведомством, которое полностью взяло на себя выполнение целей партнерства с НАТО именно в гендерных аспектах военной службы", - говорится в сообщении.\r\nТаким образом, по данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сейчас в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры.\r\nКол-во женщин ВСУ. Фото:mil.gov.ua\r\n Для сравнения:\r\n\r\n в 2018 году в армии проходили службу 24897женщин;\r\n в 2017-м - более 23 000;\r\n в 2008 году -1800.\r\n\r\nСтатус участника боевых действий за участие в АТО\/ООС предоставлен 9916 женщинам, 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.\r\nВ то же время в ведомстве отмечают, что во время проведения АТО\/ООС погибли 7 женщин-военнослужащих.\r\nКак сообщали Українські Новини, более 3 тыс. украинок дослужились до офицерских званий в ВСУ в 2018 году.\r\nКроме того, ранее в сети показали, как будет выглядеть женская военная форма ВСУ.\r\n