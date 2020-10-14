В праздник Покрова в Карпатах выпал снег. Синоптик рассказала, когда украинцам ждать заморозков

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Карпатах выпал снег, температура опустилась до -4, а также ограничена видимость.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.



"По состоянию на 8:25 14.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер западный 19-20 м/с. Температура воздуха -4° С", - сказано в нем.



Как пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook, самая высокая температура воздуха сегодня ожидается в восточных областях и на юге, + 19 + 24 градуса. Прохладнее будет в западной части, + 9 + 14 градусов, а в Карпатах местами около нуля и ниже.



В центральных областях от 15 градусов в Винницкой области до +23 градусов в Днепре и районах.



В северной части Украины 14 октября ожидается от 15 градусов на Житомирщине до +20 градусов на Сумщине.



Ощутимое похолодание придет в конце недели, дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до + 5 + 12 градусов в течение 16-18 октября, ночью местами возможны заморозки. Однако на юге и востоке еще удержится значительно теплее погода.

Погода в Украине на Покрова. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, первые морозы и снег ожидаются уже в октябре.



Также 14 октября отмечается День защитника Украины.

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