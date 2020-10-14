Сегодня День защитника Украины. Какие мероприятия проходят в Киеве в этот день

Сегодня, 14 октября в Украине отмечается государственный праздник — День защитника Украины и День украинского казачества. Этот день — официальный выходной, в который в Киеве будет проходить сразу несколько интересных мероприятий.

Українські Новини собрали информацию о мероприятиях, на которые можно сходить в столице.

Торжества по случаю Дня защитника Украины перед зданием Верховной Рады

14 октября на площади Конституции перед зданием Верховной Рады Украины состоятся торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Украины. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вручит сертификаты на назначение стипендий на 2020-2021 учебный год 54 курсантам и слушателям за особые успехи в учебе и научной деятельности и примерное военную дисциплину.

День защитника Украины в музее истории

Музей истории Украины подготовил праздничную программу ко Дню Защитника Украины. Она состоит из финиша велопробега к празднику, экскурсии о современной российско-украинской войне и политзаключенных Кремля, презентации издания "Народный Герой Украины" и экскурсии о драме Украины во Второй мировой войне.

Волшебная экскурсия по Киеву

Кроме всего прочего, 14 октября украинцы празднуют Покрову. В этот день наши предки начинали гадать на предстоящий брак и семейную жизнь. На экскурсии по Киеву можно будет узнать, что делать в этот праздник, чтобы брак был счастливым, где загадывать желания, как найти храм с чудотворными иконами и что делать, чтобы год был успешным. А этом мероприятии расскажут, как праздник Покровы связан с народной бытовой магией и почему ритуалы в этот день не являются грехом.

Праздник хризантем на Певческом поле

В парке "Певческое поле" смогли совместить цветы и сладости. Гостей ждет Долина леденцов, Фабрика сладостей, Пряничный дом, зефирная крепость, Городок пекарей и многое другое. Всего более 10 "сладких" композиций, сделанных из 30 000 хризантем. Гостей выставки просят надевать защитные маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

День Защитника Украины в Протасовом Яру

На перекрестке улиц Нечуй-Левицкого и Божкова яра местная громада будет праздновать День защитника Украины. Планируется открытие памятного знака погибшим защитникам Украины и нового флагштока.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила выплатить 0,8–1,5 тыс. гривен единоразовой помощи 29 тыс. киевлянам, в частности семьям Героев Небесной сотни, участникам боевых действий на Донбассе, волонтерам, ко Дню защитника 14 октября.

Также мы писали, будут ли работать банки в День защитника Украины.

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