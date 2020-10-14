Зараз в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ

Станом на 13 жовтня 2020 року в Збройних силах України проходять військову службу близько 31 тис. жінок-військовослужбовців. Про це "Громадському радіо" повідомили в Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ. 31 тисяча жінок становить близько 12% від загальної чисельності Збройних сил України. З них понад 4500 офіцерів, близько 1300 прапорщиків, близько 24 тис. сержантів, старшин, солдатів і понад 1 тис. курсантів. Крім того, в Збройних силах України зараз працює понад 24 тис. цивільних жінок. Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня в Україні відзначається День захисника України, який відзначають починаючи з 2014 року, з 2015 року цей день є неробочим. Привітати сьогодні варто як захисників, так і захисниць України. Крім того, у цей же день відзначається християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці. За легендою, саме в цей день військо на чолі з Аскольдом взяло в облогу Константинополь. Також Українські Новини зібрали інформацію про заходи, на які можна сходити в столиці на День захисника України.