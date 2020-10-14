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14 жовтня 2020, середа, 12:17 6
Силові структури 2020-10-14T13:15:02+03:00
Українські Новини
Зараз в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ

Зараз в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ

Валерия Драгомирова
Збройні сили України, ЗСУ, Жінки в армії, День захисника України, Збройні сили
Жінки ЗСУ. Фото: mil.gov.ua
Жінки ЗСУ. Фото: mil.gov.ua

Станом на 13 жовтня 2020 року в Збройних силах України проходять військову службу близько 31 тис. жінок-військовослужбовців.

Про це "Громадському радіо" повідомили в Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ.

31 тисяча жінок становить близько 12% від загальної чисельності Збройних сил України. З них понад 4500 офіцерів, близько 1300 прапорщиків, близько 24 тис. сержантів, старшин, солдатів і понад 1 тис. курсантів.

Крім того, в Збройних силах України зараз працює понад 24 тис. цивільних жінок.

Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня в Україні відзначається День захисника України, який відзначають починаючи з 2014 року, з 2015 року цей день є неробочим. Привітати сьогодні варто як захисників, так і захисниць України.

Крім того, у цей же день відзначається християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці. За легендою, саме в цей день військо на чолі з Аскольдом взяло в облогу Константинополь.

Також Українські Новини зібрали інформацію про заходи, на які можна сходити в столиці на День захисника України.

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