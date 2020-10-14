В Украине продлили и ужесточили карантин. Что изменится

Сегодня, 14 октября, в Украине 217-й день карантина, который был продлен Кабмином до конца года во время заседания во вторник, 13 числа.

Также на заседании было принято решение об изменении критериев адаптивного карантина. В частности, в 2 раза увеличен целевой показатель охвата тестированием - с 24 тыс. тестов на 100 тыс. населения до 48 тыс. на 100 тыс. населения в течении последних 7 дней. Внесены изменения в количество занятых коек, которые учитываются при установлении уровня эпидемической опасности.

Также изменен критерий отнесения к "красному уровню" эпидопасности - теперь для этого заболеваемость в течении 14 дней должна будет превышать 320 человек на 100 тыс. населения.

Сейчас данный критерий был динамическим: административная единица могла быть отнесена к "красной зоне" в случае превышения среднего по стране уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в 5 раз и более.

Также Кабмин запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Кроме того, правительство запретило массовые мероприятия при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек - в "желтой", 20 - в "оранжевой".

Как сообщали Українські Новини, Кабмин запретил проведение немеждународных спортивных мероприятий со зрителями.

Также за сутки Киев перевел на "дистанционку" еще 74 класса.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости