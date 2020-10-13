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13 октября 2020, вторник, 19:41 465
Общество 2020-10-13T20:15:01+03:00
Українські Новини
За сутки Киев перевел на "дистанционку" еще 74 класса

За сутки Киев перевел на "дистанционку" еще 74 класса

Анна Рудык
Школы, Карантин в школах Киева, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В то время, как Кабмин продлил карантин до конца года, количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 5, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 74 до 594 в сравнении предыдущими сутками.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 610 учеников и 412 учителей.

Также в столице временно закрыты 4 учреждения дошкольного образования и 78 групп.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров внес изменения в критерии адаптивного карантина, который продлил до конца года. На всей территории страны предлагается проводить без зрителей все спортивные мероприятия, кроме международных соревнований.

Тем временем Кабмин запретил проведение немеждународных спортивных мероприятий со зрителями.

Кроме того, Кабинет Министров запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

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