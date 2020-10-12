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12 октября 2020, понедельник, 05:00 4769
Общество 2020-10-12T05:00:02+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений

С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений

Анна Рудык
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Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

В то время, как вузы хотя перевести на дистанционку, с сегодняшнего дня, 12 октября, в Украине вступает в силу новое карантинное зонирование, которое установила Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Список зон в своем официальном аккаунте Telegram опубликовал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, согласно новому зонированию, столица снова попала в оранжевую зону.

Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС установила новые зоны карантина в Украине. Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Киев снова перешел в оранжевую зону.

В красную зону попали:

  • город Канев Черкасской области;

    город Сумы Сумской области.

В оранжевую зону;

  • город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;
  • города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Терейской районы Волынской области;
  • город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;
  • города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;
  • города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
  • Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
  • города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
  • город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;
  • город Николаев и Николаевский район Николаевской области;
  • города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Полтава и Миргород Полтавской области;
  • города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;
  • города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевской, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичиский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Манькивский, Монастирищенский, Смоленской, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области;
  • город Киев.

Как сообщали Українськi Новини, кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.

Также в Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса. 

Как сообщали Українські Новини, 

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