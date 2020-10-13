МИД против возможного закрытия границ при второй волне коронавируса

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступает против возможного повторного закрытия границ при второй волне пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Лично я, если этот вопрос появится в повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам и против идеи призыва украинцев массово возвращаться домой", - сказал он.

Кулеба добавил, что Министерство иностранных дел уже выполнило свою функцию по содействию возвращению украинцев домой в начале пандемии.

"Это была беспрецедентная операция. Наступила новая реальность. Все кто хотел вернуться, уже вернулся", - сказал он.

Министр считает, что при первой волне общество было готово к жестким ограничениям, но сейчас такой готовности у него уже нет.

"Действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно. Тогда было много непонятного и много вопросов. Сейчас необходимо думать о последствиях полного закрытия стран для экономики", - подчеркнул он.

По его словам, такой же позиции придерживаются международные партнеры.

Как сообщали Українські Новини, руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу. С 28 сентября эта норма перестала действовать.

В Украине до ноября продлили карантин.

Ранее Кабмин закрыл на месяц границы для иностранцев из-за всплеска коронавируса.

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