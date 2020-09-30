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30 сентября 2020, среда, 11:04 129
Общество 2020-09-30T11:04:59+03:00
Українські Новини
Въезд иностранцев в Украину больше не планируют ограничивать

Въезд иностранцев в Украину больше не планируют ограничивать

Ольга Фандорина
Украина, Граница, Иностранцы, Въезд инострацев
Граница, пограничники. Фото: dpsu.gov.ua
Граница, пограничники. Фото: dpsu.gov.ua

Кабинет министров не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину. В правительстве назвали предыдущий запрет форс-мажорным решением.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

"Это было форс-мажорным решением, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан. Я лично выступаю за то, чтобы даже в период пандемии могли въезжать в нашу страну... На сегодня у правительства нет намерения внедрять очередное ограничение на въезд иностранцев Украины", - сказал Кулеба.

Как сообщали Українські Новини, руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу. С 28 сентября эта норма перестала действовать.

Однако Демченко сообщил, что постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать

Как сообщали Українські Новини, в Украине до ноября продлили карантин

Ранее Кабмин закрыл на месяц границы для иностранцев из-за всплеска коронавируса. 

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