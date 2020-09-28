Запрет на въезд иностранцев в Украину больше не действует, - Госпогранслужба

Запрет на въезд иностранцев в Украину больше не действует. Об этом Українським Новинам сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Собственно, эта норма (о запрете на въезд иностранцев) была прописана в постановлении правительства №641 и действовала до 00:00 28 сентября", - сказал он.

Так, для въезда в Украину иностранцам по прежнему необходимо иметь паспортные документы, относительно них не должно быть ограничений на въезд в страну, также они должны подтвердить цель своей поездки.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин не намерен вносить изменения в режим работы общественного транспорта в период карантина в части количества пассажиров, которые могут находиться в салоне.

Также Тернополь, попавший с 28 сентября в "красную зону" эпидемической опасности, введет особый режим работы городского транспорта и смешанный формат обучения в школах.

Ранее сообщалось о том, что у коммунальщиков нет распоряжения КГГА о перевозке пассажиров только на половине мест для сидения, поэтому оно не выполняется.

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