подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 20:46 53 Инфографика
Политика 2020-08-27T20:52:41+03:00
Українські Новини
Кабмин закрывает границы для иностранцев сегодня в полночь

Кабмин закрывает границы для иностранцев сегодня в полночь

Ольга Фандорина
Украина, Граница, Карантин, Коронавирус, закрытие границы
Граница Украины. Фото: dpsu.gov.ua
Граница Украины. Фото: dpsu.gov.ua

Кабинет министров Украины решил на день раньше закрыть украинскую границу для иностранцев. Так, украинские границы закроются уже в полночь 28 августа. Сначала в правительстве заявляли, что граница закроется для иностранцев 29 августа, однако решение изменили. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Попасть на территорию Украины после закрытия границы смогут лица, которые:

  • являются родственниками первой линии;
  • имеют разрешение на работу в Украине;
  • направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • прибывают в Украину с целью обучения;
  • проходят военную службу на территории Украины;
  • постоянно или временно проживают на территории Украины;
  • признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;
  • являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;
  • являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;
  • являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;
  • являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;
  • прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами;
  • являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

Инфографика. Фото: facebook.com/dshmyhalИнфографика. Фото: facebook.com/dshmyhal

Как сообщали Українські Новини, в Украине до ноября продлили карантин


Тем временем Украина находится на грани второй волны коронавируса

Больше новостей о: Украина Граница Карантин Коронавирус закрытие границы

Кабмин закрывает границы для иностранцев сегодня в полночь
В Украине обновили зоны карантина: "красную зону" расширили
Новости
Похолодание до +5, ветер и дожди. Прогноз погоды на 28 августа 21:00
Кабмин закрывает границы для иностранцев сегодня в полночь 20:46 Инфографика
На трассе
Кива заявляет, что на трассе "Киев – Харьков" расстреляли автобус с его сторонниками 20:39
В ООН сообщили, что в "ДНР" ввели смертную казнь: известно о двух приговорах 20:32
Радуга над Киевом
В небе над Киевом раскинулась двойная радуга 20:23
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
больше новостей
Зеленский назначил кировоградским губернатором замдиректора свинокомплекса: что он нем известно
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok