Рубль просел в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 13 октября

Во вторник, 13 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в понедельник, 12 октября, понизился на 1 копейку и составляет 3,30 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля не изменился и составляет 3,80 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 12 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,30 3,80 Максимальный 3,62 5,00 Минимальный 2,50 3,64

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 13 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 12 октября на 3,20 коп. до 28,4094 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,06 коп. до 28,1765 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Кроме того, аналитики рассказали, что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин.

Также тарший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что уже через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн/$ (11 октября доллар стоит 28,3 грн/$).

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