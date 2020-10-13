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13 октября 2020, вторник, 05:00 163
Финансы 2020-10-13T05:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар дешевеет. Официальный курс валют на сегодня и среду

Доллар дешевеет. Официальный курс валют на сегодня и среду

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на 13-14 октября
Официальный курс гривны на 13-14 октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 октября, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,8115
1 доллар США 28,2481
1 швейцарский франк 31,0333
10 иен 2,6793
10 российских рублей 3,6701
1 евро 33,3398

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 1 коп. в понедельник снизился на 6 коп. до 28,30 UAH/USD.

Ранее курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 9 октября на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

Кроме того, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что уже через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн/$ (11 октября доллар стоит 28,3 грн/$).

Также эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год.

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