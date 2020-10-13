Доллар дешевеет. Официальный курс валют на сегодня и среду

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 октября, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,8115 1 доллар США 28,2481 1 швейцарский франк 31,0333 10 иен 2,6793 10 российских рублей 3,6701 1 евро 33,3398 Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 1 коп. в понедельник снизился на 6 коп. до 28,30 UAH\/USD. Ранее курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 9 октября на 1,88 коп. до 28,3758 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 0,24 коп. до 28,1258 UAH\/USD. Кроме того, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что уже через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн\/$ (11 октября доллар стоит 28,3 грн\/$). Также эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год.