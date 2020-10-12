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  • Рубль в начале недели подскочил. Курс российской нацвалюты на 12 октября
12 октября 2020, понедельник, 12:07 183
Экономика 2020-10-12T13:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль в начале недели подскочил. Курс российской нацвалюты на 12 октября

Рубль в начале недели подскочил. Курс российской нацвалюты на 12 октября

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В понедельник, 12 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в пятницу, 9 октября, повысился на 4 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 1 копейку и составляет 3,80 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 12 октября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,31 3,80
Максимальный 3,61 5,00
Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 5 по 9 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке в 5,9 раза до 8,7 млн долларов.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 октября на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

Также эксперты дали прогноз курса доллара до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс доллара 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

А через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн/$.

 
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