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13 октября 2020, вторник, 05:30 10
Экономика 2020-10-13T05:30:01+03:00
Українські Новини
Что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин. Прогноз аналитика

Что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин. Прогноз аналитика

Валерия Драгомирова
Доллар, курс доллара, карантин в Украине, Ужесточение карантина, Курс доллара в Украине
Курс доллара
Курс доллара

Следующий этап ограничений в Украине вероятнее всего состоится. Однако в этот раз паники на валютном рынке не будет и курс после объявления новых ограничений не будет повышаться.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий в комментарии Obozrevatel

Паращий напомнил, что в марте, после объявления карантина, было две недели паники на протяжение которых Нацбанку пришлось влить в экономику около 2 млрд долларов. Тогда курс доллара вырос с 24,7 до 28,1 гривен за доллар.

В этот же раз, по его мнению, паники на валютном рынке не будет. Кроме того, вполне возможно, что это приведет к укреплению гривны.

"Любые новые ограничения не будут генерировать панику и курс, скорее всего, будет определяться рыночными тенденциями. Если будут новые ограничения, спрос на доллар будет меньше. Соответственно, есть вероятность, что гривна наоборот будет укрепляться. Не только экономическая активность будет определять курс доллара. Мы помним, какой большой дефицит бюджета закладывался на 2020 год, знаем, какой дефицит бюджета закладывается на 2021-й, и этот дефицит нужно будет как-то финансировать. Зависимо от того, как наше правительство будет финансировать этот дефицит, могут быть движения в обе стороны", – отмечает Паращий.

Так, если иностранцы будут покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ), то курс будет укрепляться. Если же компенсация дефицита будет происходить за счет эмиссии, то доллар может наоборот – значительно подорожать.

Напомним, ранее эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года

Кроме того, официальный курс нацвалюты на 13-14 октября

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