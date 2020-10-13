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13 октября 2020, вторник, 10:47 274
Финансы 2020-10-13T12:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро продолжают дорожать. Курс валют на вторник

Доллар и евро продолжают дорожать. Курс валют на вторник

Елена Новикова
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Курс евро и доллара в обменниках 13 октября
Курс евро и доллара в обменниках 13 октября

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 12 октября на 3,20 коп. до 28,4094 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,06 коп. до 28,1765 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 4,83 коп. до 33,0326 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,25 коп. до 33,4829 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,1765 28,4094 33,0326 33,4829 3,31 3,83
Максимальный 28,3000 28,5000 33,2000 33,6500 3,62 5,00
Минимальный 28,0000 28,3100 32,6300 33,2500 2,50 3,64

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Ранее аналитики рассказали, что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин.

Также старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что уже через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн/$ (11 октября доллар стоит 28,3 грн/$).

Кроме того, эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года

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