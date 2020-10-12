После выходных доллар и евро начали дорожать. Курс валют на 12 октября

В то время, как НБУ на прошлой неделе сократил продажу валюты на межбанке в шесть раз, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 октября на 1,88 коп. до 28,3758 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,24 коп. до 28,1258 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 11,14 коп. до 32,9788 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,00 коп. до 33,4691 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,1258 28,3758 32,9788 33,4691 3,31 3,82 Максимальный 28,2800 28,5000 33,2000 33,7000 3,60 5,00 Минимальный 28,0000 28,2800 32,5700 33,2900 2,50 3,63

Как сообщали Українські Новини, курс доллара в Украине может снова перейти психологическую отметку в 29 гривен за доллар.

Кроме того, эксперты дали прогноз курса доллара до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс доллара 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

Также через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн/$.

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