Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримов отказался от апелляционной жалобы на арест

Угрожавший взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухраб Каримов отказался от апелляционной жалобы на свой арест.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Изначально после судебного решения об аресте защита Каримова подала апелляционную жалобу.

Однако заседания неоднократно переносились.

При этом в конце сентября - начале октября суд продлил Каримову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Производство по апелляционной жалобе было закрыто в связи с отказом от нее.

Как сообщали Українськi Новини, угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримов проходит стационарную психиатрическую экспертизу.

Печерский районный суд избрал угрожавшему взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухрабу Каримову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника.

Ранее сообалось о том, что информации о возможных соучастниках подозреваемого в терроризме Каримова нет.

Кроме того, защита угрожавшего взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухраба Каримова намерена обжаловать его арест.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости