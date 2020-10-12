Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримов отказался от апелляционной жалобы на арест

Угрожавший взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухраб Каримов отказался от апелляционной жалобы на свой арест. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. Изначально после судебного решения об аресте защита Каримова подала апелляционную жалобу. Однако заседания неоднократно переносились. При этом в конце сентября - начале октября суд продлил Каримову меру пресечения в виде содержания под стражей. Производство по апелляционной жалобе было закрыто в связи с отказом от нее. Как сообщали Українськi Новини, угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримов проходит стационарную психиатрическую экспертизу. Печерский районный суд избрал угрожавшему взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухрабу Каримову меру пресечения в виде содержания под стражей. Также угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника. Ранее сообалось о том, что информации о возможных соучастниках подозреваемого в терроризме Каримова нет. Кроме того, защита угрожавшего взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухраба Каримова намерена обжаловать его арест.