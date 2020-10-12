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12 октября 2020, понедельник, 21:29 249
Судебная власть 2020-10-12T21:29:15+03:00
Українські Новини
Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримов отказался от апелляционной жалобы на арест

Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримов отказался от апелляционной жалобы на арест

Елена Новикова
Арест, Апелляция, Апелляционная жалоба, БЦ Леонардо, Сухраб Каримов
Задержание Сухраба Каримова. Фото: СБУ
Задержание Сухраба Каримова. Фото: СБУ

Угрожавший взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухраб Каримов отказался от апелляционной жалобы на свой арест.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Изначально после судебного решения об аресте защита Каримова подала апелляционную жалобу.

Однако заседания неоднократно переносились.

При этом в конце сентября - начале октября суд продлил Каримову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Производство по апелляционной жалобе было закрыто в связи с отказом от нее.

Как сообщали Українськi Новини, угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримов проходит стационарную психиатрическую экспертизу.

Печерский районный суд избрал угрожавшему взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухрабу Каримову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника.

Ранее сообалось о том, что информации о возможных соучастниках подозреваемого в терроризме Каримова нет.

Кроме того, защита угрожавшего взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухраба Каримова намерена обжаловать его арест.

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