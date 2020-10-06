Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримов проходит стационарную психиатрическую экспертизу

Стационарную психиатрическую экспертизу проходит Сухраб Каримов, который угрожал взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Он проходит стационарную психиатрическую экспертизу", - сказала она.

Мера пресечения в отношении него не менялась.

Между тем, как стало известно Українським Новинам от собеседников в правоохранительных органах, суд продлил ему арест еще на 2 месяца.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд избрал угрожавшему взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухрабу Каримову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника.

Ранее сообалось о том, что информации о возможных соучастниках подозреваемого в терроризме Каримова нет.

Кроме того, защита угрожавшего взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухраба Каримова намерена обжаловать его арест.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости