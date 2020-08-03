Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника, — СБУ

Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Сухроб Каримов во время захвата здания сменил заложника.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини.

"Поскольку в отдельных СМИ возникает вопрос относительно того, почему сначала заложницей была одна женщина, а потом - другая, дополнительно разъясняем. Во время захвата террористом банковского учреждения его сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник. Она ​была зафиксирована на первых фото с места происшествия", - сказано в сообщении.

Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка, поэтому после эвакуации работников банка и посетителей, руководитель отделения "Универсал Банка" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста.

Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает приход Службы безопасности (СБУ) и полиции на переговоры к террористу под видом журналистов национального СМИ.



Кроме того, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "теракт" из-за угрозы взрыва в БЦ "Леонардо" в Киеве.