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03 августа 2020, понедельник, 21:44 86
Силовые структуры 2020-08-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника, — СБУ

Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника, — СБУ

Валерия Драгомирова
СБУ, Захват банка в Киеве, БЦ Леонардо, Сухроб Каримов
СБУ. Фото: Facebook/СБУ
СБУ. Фото: Facebook/СБУ

Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Сухроб Каримов во время захвата здания сменил заложника.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини.

"Поскольку в отдельных СМИ возникает вопрос относительно того, почему сначала заложницей была одна женщина, а потом - другая, дополнительно разъясняем. Во время захвата террористом банковского учреждения его сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник. Она ​была зафиксирована на первых фото с места происшествия", - сказано в сообщении.

Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка, поэтому после эвакуации работников банка и посетителей, руководитель отделения "Универсал Банка" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста.

Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает приход Службы безопасности (СБУ) и полиции на переговоры к террористу под видом журналистов национального СМИ.


Кроме того, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "теракт" из-за угрозы взрыва в БЦ "Леонардо" в Киеве.

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