Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника, — СБУ

Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Сухроб Каримов во время захвата здания сменил заложника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини. "Поскольку в отдельных СМИ возникает вопрос относительно того, почему сначала заложницей была одна женщина, а потом - другая, дополнительно разъясняем. Во время захвата террористом банковского учреждения его сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник. Она была зафиксирована на первых фото с места происшествия", - сказано в сообщении. Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка, поэтому после эвакуации работников банка и посетителей, руководитель отделения "Универсал Банка" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже. Как сообщали Українськi Новини, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает приход Службы безопасности (СБУ) и полиции на переговоры к террористу под видом журналистов национального СМИ.Кроме того, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "теракт" из-за угрозы взрыва в БЦ "Леонардо" в Киеве.