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15 сентября 2020, вторник, 19:52 118
Кабмин 2020-09-15T20:00:01+03:00
Українські Новини
Малюська считает 80% пенитенциарной системы вовлеченной в коррупцию

Малюська считает 80% пенитенциарной системы вовлеченной в коррупцию

Александр Савич
Коррупция, Министерство юстиции, Пенитенциарная система, Денис Малюська
Денис Малюська считает, что пенитенциарная система в Украине коррумпирована на 80%. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська считает, что пенитенциарная система в Украине коррумпирована на 80%. Фото: Facebook/Министерство юстиции

Министр юстиции Денис Малюська считает, что 80% пенитенциарной системы вовлечено в коррупцию, в то время как депутат Верховной Рады Алесандр Юрченко решил выйти из фракции "Слуги народа" из-за расследования его возможной вовлеченности в коррупцию.

Об этом Малюська заявил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Сейчас на процентов 80, если мы говорим о вовлечении в хоть какую-то коррупцию. Тут уже нет разницы между белым и черным. Тут серое, серее и еще серее... Это то, что сейчас можно говорить о большой части пенитенциарной системы", – сказал Малюська.

Ранее Минюст заявил, что на проведение пенитенциарной реформы необходимо 20 млрд гривен.

Как сообщали Українські новини, в августе Министерство юстиции начало распродажу тюрем, так как на данный момент 27 тюрем в Украине находятся в "замороженном" состоянии – они не используются, при этом на их удержание и охрану тратятся деньги из государственного бюджета.

Также в мае Офис генпрокурора выявил масштабные хищения госимущества пенитенциарных учреждений.

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