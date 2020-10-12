Минюст запустил пилотный проект реестра осужденных

В то время в Министерстве юстиции Украины выступили за создание непубличного списка люстрированных чиновников, заместитель министра Валерия Коломиец заявила, что Минюст запустил проект реестра осужденных.

Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

"Сейчас мы ввели такое понятие, как реестр осужденных. Он пилотно уже работает в нескольких колониях. И смысл в том, чтобы ввести его во все тюрьмы, потому что это единственный способ посчитать всех", — сказала она.

Коломиец отметила, что на данный момент в Украине примерно 60 тыс. заключенных.

"60 тыс. — абсолютно нормальное число на такое количество населения, как в Украине", — добавила она.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Коломиец заявила, что в министерстве не боятся провала проекта по продаже неиспользуемых или законсервированных тюрем через систему ProZorro.

Также сообщалось, что первая партия выставляемых на аукцион тюрем будет состоят из почти 30 исправительных учреждений по всей территории Украины.

Кроме того, министр юстиции Малюська заявил, что хочет, чтобы деньги с продажи тюрем не шли в государственный бюджет, а были направлены на улучшение используемых исправительных учреждений.

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