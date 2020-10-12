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12 октября 2020, понедельник, 15:38 101
Силовые структуры 2020-10-12T15:45:01+03:00
Українські Новини
Минюст не боится провала проекта о распродаже тюрем, - Коломиец

Минюст не боится провала проекта о распродаже тюрем, - Коломиец

Константин Долгий
Тюрьма, Министерство юстиции Украины, Минюст Украины, Валерия Коломиец, Большая распродажа тюрем
Валерия Коломиец. Фото: Facebook / Минюст Украины
Валерия Коломиец. Фото: Facebook / Минюст Украины

Министерство юстиции не боится провала проекта о распродаже тюрем. Об этом заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила в интервью Українським Новинам.

"Смотрите, за последние годы очень много скандалов с застройками. Вот например, во Львове тюрьма недалеко от центра, рядом с огромным рынком "Шувар". Застройщики еще и будут проситься, чтобы вообще иметь возможность купить это имущество. Поэтому по этому поводу (провала проекта) мы однозначно не боимся. Там скорее люди будут волноваться, как бы им выиграть торги в Prozorro", — сказала она.

При этом Коломиец уверена, что пока рано говорить о результатах.

"Мы заявили о своих намерениях, но для того, чтобы они имели смысл, нам нужно внести изменения в законы. Потому что сейчас, если мы что-то продаем, деньги идут в общий бюджет. Нам не жалко для общего бюджета, но вопрос в том, для чего тогда пенитенциарной системе избавляться от имущества. Затем у нас тюрьмы снова голые, грязные, холодные. Нам нужно хоть частичку забирать на баланс пенитенциарной системы для того, чтобы банально делать ремонты", — отметила она.

Также она читает, что подобный проект распродажи заведений лишения свободы провалился в 2014 году, так как не были внесены изменения в закон.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Министерстве юстиции заявили, что первым на аукцион будет выставлен Ирпенский исправительный центр (№ 132)", который находится в Киевской области.

Также сообщалось, что ранее министр юстиции Малюська анонсировал запуск подарочных сертификатов для украинских чиновников на пользование платными камерами в следственных изоляторах.

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